Vier Einbrüche in Kleingartenkolonie in Haverlah

Unbekannte sind in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, in einer Kleingartenkolonie an der Kreisstraße in Haverlah in insgesamt vier Gartenlauben eingebrochen.

Die Polizei ermittelt derzeit laut Mitteilung die Höhe des entstandenen Gesamtschadens sowie den Umfang des Diebesgutes.