Baddeckenstedt: Seniorenheim-Chefin hört auf, Alloheim übernimmt

Das Seniorenzentrum Neiletal in Lutter am Barenberge und das Haus am Oelber Bach in Baddeckenstedt bekommen einen neuen Träger: Die Alloheim-Senioren-Residenzen mit Sitz in Düsseldorf haben die beiden Einrichtungen mit insgesamt 142 Betten übernommen, wie aus einer entsprechenden Pressemitteilung...