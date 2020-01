Autospiegel berühren sich in einer Kurve bei Berel

Nach einer Unfallflucht auf der Straße Unter dem Dorfe in Burgdorf am Samstag, 25. Januar, 15.35 Uhr, ermittelt die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen habe der 28-jährige Fahrer eines Audis die Kreisstraße 4 von Lesse in Richtung Berel befahren. In einer Linkskurve vor der Ortschaft Berel sei...