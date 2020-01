Unbekannte brechen in Baddeckenstedt in Büro-Gebäude ein

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, die Fensterscheibe eines Bürogebäudes an der Straße „Am Park“ in Baddeckenstedt eingeschlagen und konnten so ins Innere gelangen. Dies teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

In der Folge durchwühlten die Einbrecher dann mehrere Schränke in dem Gebäude und brachen dort zudem eine weitere Tür auf. Sie stahlen offensichtlich Bargeld, so Pintak weiter.

Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei-Ermittlungen etwa 2200 Euro.