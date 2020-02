Großfeuer bei Liebenburg – Mehrstöckige Halle brennt aus

In der Nacht zu Sonntag ist auf bislang unbekannte Weise eine Werkshalle auf dem Gelände des ehemaligen Eisenerzbergwerks der Grube Ida-Bismarck in Othfresen in Brand geraten. 200 Einsatzkräfte aus 20 Feuerwehren waren laut einem Sprecher der Wehr des Liebenburger Ortsteils stundenlang im Einsatz. Der Bahnverkehr auf der Strecke Goslar–Salzgitter ruhte über Stunden. Das Feuer in der etwa 700 Quadratmeter großen, mehrstöckigen Halle,...