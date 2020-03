Kreiswettbewerb: Heere nicht dabei

Wenn im kommenden Sommer die schönsten Ortschaften im Landkreis Wolfenbüttel beim 27. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ an den Start gehen, wird die so idyllische Gemeinde Heere nicht vertreten sein. So entschieden die Ratsmitglieder um Bürgermeister Dietmar Barsch am Donnerstagabend einstimmig....