Wie aus Masken Regenjacken für die Kinderwehr Burgdorf werden

Als sie erkannt hatte, dass es an Mund-Nasenschutz-Masken mangelt, nähte sie einfach welche. Gegen eine kleine Spende verteilte sie diese an Einwohner der Gemeinde Burgdorf, heißt es in einer Mitteilung. „Die Resonanz war so riesig, dass es zwischenzeitlich sehr schwierig war, neuen Stoff und Gummiband zu bekommen“, so Jutta Rösch.

Mit den Spendeneinnahmen in Höhe von 723 Euro hat sie nun die Kinderfeuerwehr der Gemeinde unterstützt – sehr zur Freude des Ortsbrandmeisters Tobias Dittkrist und Kinderfeuerwehrwart Thomas Kittel. Die Spende, so heißt es in der Meldung, soll für die Beschaffung einheitlicher Regenjacken genutzt werden.