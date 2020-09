Papierförderanlage in Heerte gerät in Brand

Aus derzeit ungeklärten Gründen hat in einer offenen Lagerhalle eine Papierförderanlage gebrannt, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr am Donnerstag gegen 19.35 Uhr schnell gelöscht werden. Derzeit ermittelt die Polizei die Ursache. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

red