Lichtenberg. Der letzte Teil unserer Serie zum ILE-Freizeitstempelpass. Heute geht es noch einmal hoch in die Burgruine der Burg Lichtenberg.

Nicht mehr ganz so schön, wie in den goldenen Oktober- und Novemberwochen ist inzwischen das Wetter für all jene, die auf Schusters Rappen die heimische Region erkunden wollen. Festes Schuhwerk und regentaugliche Kleidung sind nunmehr ein Muss.

Ungebrochen schön bleiben aber die Ausflugsziele, die der ILE-Freizeitstempel-Pass zu bieten hat. Jene von ihnen, die im Auflagengebiet unserer Zeitung liegen, wurden in den vergangenen Wochen in einer losen Reihenfolgen und vornehmlich mit Blick auf ihre Historie vorgestellt. Letztes Wanderziel: Burgruine Heute haben wir unser letztes Wanderziel dieser Serie erreicht: Die Burgruine Lichtenberg. Der ILE-Freizeitstempelpass empfiehlt die Wanderung auf dem ehemaligen Grubengelände Haverlahwiese zu beginnen, dass zwischen Gustedt (Samtgemeinde Baddeckenstedt) und Gebhardshagen (Stadt Salzgitter) liegt und ein Schlüsselpunkt für viele Wanderungen ist. Von Gebhardshagen sind es gut 5,5 Kilometer durch den herbstlichen Wald des Salzgitterschen Höhenzugs bis zur Burgruine Lichtenberg, 12 Kilometer, sofern die Wanderfreunde in Salzgitter-Bad starten. 4,5 Kilometer lange Wanderung von Osterlinde aus 4,5 Kilometer lang ist der Weg vom Stadtteil Osterlinde. Der mächtige Bergfried ist von Weitem zu sehen und zeigt das Wanderziel. Erstmals wurde die Burg Lichtenberg 1180 urkundlich erwähnt. Heinrich der Löwe von Braunschweig nutzte sie als Bollwerk gegen seinen Erzfeind, den Staufer-Kaiser Friedrich Barbarossa in Goslar. Im Zuge des Reichskrieges gegen den Braunschweiger nahm Barbarossa die Burg ein. Der legendäre „Löwe“ sollte sie erst nach einem Friedensschluss 1194 von Kaiser Heinrich VI. zurückbekommen. Unsere gesamte Reihe: Ein Sprungbrett für Wanderungen in Salzgitter

Ehemaliger Klärteich in Salzgitter ist Paradies für Wasservögel

Wandererlebnisse in Wäldern am Hainberg in Sehlde

Geschichtswissen auf 272 Höhenmetern in Salzgitter-Bad

Stöbern in Salzgitter zwischen Kunst und Stadtgeschichte

Heerter See- Mehr als ein Naturparadies für Wasservögel

Als die Cholera-Epidemie in Ringelheim wütete Diese Fehde sei so explizit erwähnt, weil sie die wohl Bekannteste jener Epoche ist. Aber auch die Jahrhunderte danach wurden im Höhenzug nicht friedlich: Lange Zeit war die Burg von ihren Burgherren an die Stadt Braunschweig verpfändet. Erst 1365 wurde sie von der Adelsfamilie von Saldern ausgelöst. Das geschah aber unter einem einfachen, wirtschaftlichen Hintergrund: Die Herren von Saldern erwiesen sich als Raubritter und machten die Burg zum Ausgangspunkt für ihre Raubzüge. Raubritter übernehmen die Burg Erst im 15. Jahrhundert wurde die Adelsfamilie von der Burg verdrängt. Im Oktober 1552 beschossen und belagerten Truppen des Grafen Vollrad von Mansfeld die Burg und zerstörten sie schließlich. Seither ist sie eine Ruine. Ihre Steine wurden zum Aufbau der örtlichen Domäne genutzt, was den Abbruch beschleunigte. Mit steigendem Geschichtsbewusstsein restauriert Erst im 19. Jahrhundert – mit dem steigenden Geschichtsbewusstsein der Anwohner – kehrte das Interesse an der Burgruine zurück. Bereits 1892 gründete sich mit 200 Mitgliedern ein „Verschönerungsverein der Burg Lichtenberg “. 1893 errichtet der Verschönerungsverein den neuen, heute noch existierenden, sechseckigen Bergfried. Von seiner 25-Meter hohen Aussichtsplattform genießen Besucher heute den Blick ins weite Nordharzvorland bis zum Brocken. Umfangreiche archäologische Ausgrabungen legten die Fundamte vieler alter Steingebäude frei. Förderverein gründet sich 1995 1995 gründete sich der „Förderverein der Burg Lichtenberg“. Die Burgruine befindet sich heute im Besitz der Stadt Salzgitter, die Nutzungsrechte liegen beim Förderverein. Visueller Rundgang mit dem Smartphone möglich Neckisch ist der visuelle Rundgang per QR-Code. Das Smartphone sollte beim Burgbesuch also nicht vergessen werden. Zur Einkehr lädt, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, das Waldrestaurant Burgberg ein. Die ILE-Stempelstation 19 befindet sich direkt auf dem Parkplatz vor dem Restaurant. Die Öffnungszeiten sollten in Corona-Zeiten vorsichtshalber vor der Wanderung abgefragt werden. Tipp: Ein mitgebrachtes Rucksackfrühstück schmeckt nach dem Aufstieg zum Bergfried aber immer.