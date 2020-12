Die Polizei hat in der Rhener Kurve geblitzt.(Symbolbild)

Über 300 Autofahrer fahren in Baddeckenstedt zu schnell

Die Polizei hat erneut die Geschwindigkeit von Autofahrern in der Rhener Kurve auf der B6 in Rhene gemessen. Laut Mitteilung fanden die Messungen auf beiden Fahrtrichtungen am Dienstag zwischen 9.30 und 12.10 Uhr statt.

477 Fahrzeuge gemessen

In Fahrtrichtung Hildesheim würde wegen einer Baustellenzufahrt im gemessenen Bereich nur eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gelten. Die Polizei hat dort insgesamt 477 Fahrzeuge gemessen. 189 Autofahrer waren dabei zu schnell unterwegs.

128 auf Gegenrichtung zu schnell

In der Gegenrichtung ist die Geschwindigkeit laut Mitteilung auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt. Hier haben die Polizisten 567 Autofahrer gemessen. Davon sind 128 zu schnell gefahren.

11 Fahrer bekommen Fahrverbot

Weiter heißt es in der Mitteilung der Polizei, dass 11 Autofahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssten. Angaben zum höchsten gemessenen Wert hätten noch nicht gemacht werden können.

red