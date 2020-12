Neuer Mannschaftswagen für Feuerwehr im Westen Wolfenbüttels

Die Kreisfeuerwehrbereitschaft-West hat vom Landkreis Wolfenbüttel einen neuen Mannschaftstransportwagen erhalten: 43.750 Euro kostet er. Kreisbrandmeister Tobias Thurau und stellvertretender Landrat Julian Märtens übergaben den MTW an Baddeckenstedts Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke und den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Christian Kassel.

Als Führungsfahrzeug befördert der neue MTW die Kreisbereitschaftsführung mit der Führungsstaffel an die Einsatzstelle. Das Fahrzeug ist jetzt im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Steinlah stationiert. „Mit der Stationierung in Steinlah folgen wir unserem Prinzip, die Fahrzeuge dezentral über den Landkreis in den Feuerwehren vor Ort einsatzbereit zu haben“, erklärte Kreisbrandmeister Tobias Thurau. Bisher wurden Kreisbereitschaftsführung und Führungsstaffel im Löschfahrzeug befördert. Dieses Provisorium habe nun ein Ende. „Damit kommen wir dem Ziel näher, dass alle Einheiten autark handeln können und Fahrzeuge keine Doppelfunktion mehr ausfüllen müssen. Auch andere Fachzüge der Kreisfeuerwehr werden noch bedacht, etwa in den Bereichen Logistik sowie Information und Kommunikation“, so Thurau.

Der neue MTW ist ein Mercedes-Benz, Modell Vito Tourer in der Langversion, der von einer Fachfirma zum Feuerwehrfahrzeug umgerüstet wurde. Sieben Feuerwehrmitglieder finden darin Platz.

Im Landkreis Wolfenbüttel gibt es zwei Kreisfeuerwehrbereitschaften. Die KFB West setzt sich aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt, der Samtgemeinde Oderwald, der Einheitsgemeinde Schladen-Werla und der Stadt Wolfenbüttel zusammen. Die KFB Ost besteht aus der Samtgemeinde Elm-Asse, der Samtgemeinde Sickte und der Einheitsgemeinde Cremlingen.

red