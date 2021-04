Drei Verletzte nach Feuer in Nauen

138 Einsatzkräfte, drei Verletzte, drei ausgebrannte Fahrzeuge und eine zerstörte Hausfassade. Das ist vorerst die Bilanz eines Feuers in Nauen (Lutter am Barenberge), das am Samstagmittag alle sieben Feuerwehren der Samtgemeinde Lutter sowie jeweils einen Löschzug der Feuerwehren aus Langelsheim und Seesen, den Rettungsdienst und die Polizei beschäftigte. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden, ebenso zur Brandursache. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Feuerwehrmitglied leicht verletzt

Zwei Bewohner des Hauses mussten mit einer leichten Rausgasvergiftung dem Rettungsdienst vorgestellt werden. Ebenso ein Feuerwehrmitglied, das beim Einsatz eine leichte Brandwunde erlitten hatte, hieß es zur ersten Bilanz.

Suche nach Brandnestern

Die Feuerwehrkräfte suchten die Fassade mit einer Wärmebildkamera nach weiteren versteckten Glutnestern ab und stellten eine Brandwache.

Ähnlicher Brand im Kreis Celle

Auch in Winsen im Kreis Celle setzen in der Nacht zum Samstag Fahrzeuge ein Wohnhaus in Brand. Ein geparktes Wohnmobil und ein Auto fingen vermutlich aufgrund von Brandstifung Feuer, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Auto und Wohnmobil brannten vollständig aus, das Einfamilienhaus ist durch das Feuer und die Löscharbeiten einsturzgefährdet und unbewohnbar.

Zuvor war das Haus zwar bewohnt, da zum Zeitpunkt des Brandes aber niemand zuhause war, gab es auch keine Verletzten. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf circa 200 000 Euro geschätzt.