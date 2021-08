Baddeckenstedter Brandschützer erhalten Ehrenmedaille

Hohe Auszeichnungen hat der Kreisfeuerwehrverband Wolfenbüttel an die beiden Baddeckenstedter Feuerwehrleute Detlef Biehl und Kurt Beims verliehen. Biehl aus Westerlinde und Beims aus Heere erhielten von Kreisbrandmeister Tobias Thurau laut Mitteilung die Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes für ganz besondere Verdienste. „Zwei Menschen, die es sich in mehreren Jahrzehnten ihres Feuerwehrlebens mehr als verdient haben“, wird Christian Harbich, Gemeindebrandmeister in Baddeckenstedt, zitiert.

Beide gehören den Ehren- und Altersabteilungen der Wehren an

Beide gehörten mittlerweile den Alters- und Ehrenabteilungen der Feuerwehren an. Auf sie sei immer Verlass. Auch nach der aktiven Zeit und nach vielen Jahren als Führungskraft und Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehren unterstützten beide immer noch ganz selbstverständlich dort, wo ihr Einsatz erforderlich sei – ob es um logistische Aufgaben der Samtgemeindefeuerwehren geh, die Hilfe bei der Betreuung des Feuerwehrnachwuchses oder Hilfe nach schweren Unwettern in den Ortschaften erforderlich sei.

Unterstützung aus der zweiten Reihe

„Biehl und Beims stützen und unterstützen, immer natürlich ein klein wenig aus der zweiten Reihe, ihre Kameradinnen und Kameraden aus allen 17 Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde.“ Beide verkörperten das, was die Freiwilligen Feuerwehren ausmachten. Dafür werde ihnen mit der Auszeichnung nun gedankt.

red

