Lesung im Theater Wolfsburg Joachim Król erzählt

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Lesung mit Musik mit Joachim Król & L’Orchestre du Soleil am Donnerstag, 25. Januar, in Wolfsburg.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Lesung mit Musik mit Joachim Król & L’Orchestre du Soleil am Donnerstag, 25. Januar, 19.30 Uhr im Scharoun Theater Wolfsburg. Eingebettet in die Musik aus Elementen des arabischen Rai und des französischen Musette liest Król aus Albert Camus’ „Der erste Mensch“.

Rufen Sie Mittwoch von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Emanuela Danielewicz