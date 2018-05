Spätstarter auf der Langdistanz

Eine ganz besondere Medaille: Jürgen Kreikenbohm hat die sechs Marathonläufe der Major-Serie in Berlin, London, New York, Chicago, Boston und Tokio erfolgreich absolviert.

Manch einer muss zu seinem Glück erst überredet werden. So erging es vor wenigen Jahren auch Jürgen Kreikenbohm. „Im Mai 2011 fragte mich mein Bekannter Wolfgang Simon, ob ich nicht in einer Staffel an einem Benefizlauf der St. Stephani-Kirche mitmachen wollte“, schildert der in Meine im Landkreis Gifhorn lebende Kreikenbohm. Gefragt, getan. Zwei Kilometer legte er damals zurück und fand Gefallen am Laufen. „Es hat Spaß gemacht“, sagt er. Sportlich betätigt hatte er sich bis dahin lediglich mit der Sportabzeichenabnahme.

Fortan ließ den in wenigen Tagen 80 Jahre alt werdenden Senioren das Lauffieber nicht mehr los. Es folgten Volksläufe über fünf oder zehn Kilometer und viel, viel Training. „Mit der Zeit wurde ich immer besser“, erklärt der rüstige Senior, der viermal pro Woche seine Laufschuhe schnürt und zudem auf dem Trimmrad und Laufband an seiner Ausdauer arbeitet. Einen Trainer hat Kreikenbohm nie gehabt. Er orientierte sich an den Büchern von Herbert Steffny, einem ehemaligen deutschen Langstreckenläufer, Lauftrainer, Laufbuchautor und Diplom-Biologe.

Halbmarathons und Marathonläufe folgten. Bis heute hat Jürgen Kreikenbohm 210 Wettkämpfe, davon zehn über die klassische Marathondistanz von 42,915 Kilometern und 34 Halbmarathons, bestritten und dabei die Welt erkundet. „Ich verbinde meine Starts oft mit Urlaub. Ich bin USA-Fan und fast jedes Jahr dort“, schildert er seine besondere Beziehung zu den Vereinigten Staaten.

Der gelernte Werkzeugmacher, der nach seiner Ausbildung in den Rollei-Werken in Braunschweig in den 1960er Jahren in den USA arbeitete, zählt in seiner Altersklasse zu den besten Läufern weltweit. „Es gibt aber immer noch ein paar, die besser sind“, sagt er lachend. Kreikenbohm ist einer von weltweit 3824 Läufern, davon 253 Deutsche, die bei allen sechs Marathons der Major-Serie in Berlin, London, Tokio, Chicago, New York und Boston ins Ziel kamen. Die Medaille mit den sechs Plaketten der Austragungsorte präsentiert Kreikenbohm besonders stolz in seinem Haus in Meine, in dem unzählige Urkunden und Medaillen von allen seinen Starts die Wände gleich mehrerer Zimmer schmücken. Hunderte Erinnerungsstücke unter anderem aus Honolulu, Hawaii, Maui, Los Angeles, Las Vegas, New York, Chicago sowie Neuseeland, Asien, Europa und vor allem Deutschland.

„Ein Marathon ist immer etwas Besonderes und eine große Herausforderung“, betont er. Rund drei Monate bereite er sich in Eigenregie auf solch einen Wettkampf vor, 600 bis 800 Kilometer legt er dabei bei Wind und Wetter zurück.

Etwas Besonderes sind die Langdistanzläufe auch wegen der langwierigen Vorbereitung mit Anreise, Sicherheitskontrollen und langen Wartezeiten im fest zugeteilten Starterfeld. „Man überlegt dann vor dem Start, ob man an alles gedacht hat. Und wenn es nur die Schnürsenkel sind“, beschreibt Kreikenbohm die Stunden vor dem Startschuss. „Immer doppelte Schleife, zusätzlich mit einer Schleife gesichert“, verrät er seinen Trick. Immer im Gepäck ist zudem ein Stück Styropor. „Darauf kann ich mich vor dem Start hinsetzen und muss nicht stundenlang stehen, wenn es etwas kälter ist.“

Wenn es dann losgeht am Start, muss er hellwach und konzentriert sein. „Da wird oft ganz schön gestoßen und gedrängelt. Bloß nicht stolpern oder gar stürzen in dem Gedränge“, nennt er sein vorrangiges Ziel für die erste Teilstrecke.

So startete Kreikenbohm 2014 in New York im Feld von 50 300 Läufern und Läuferinnen. Da dauerte es schon einige Zeit bis auch die Altersklassen, die zumeist im hinteren Starterfeld beginnen, in Tritt kamen. „Das Feld löst sich erst nach einigen Kilometern etwas auf. Dann kann ich mich auf mein Tempo und meinen Streckenplan konzentrieren“, sagt er. Und: Bloß nicht zu schnell anfangen. Die Kräfte gut einteilen.

„Es ist nicht immer leicht. Aber dann gibt es auch die Momente, in denen man die ganzen Anstrengungen vergisst“, erklärt Jürgen Kreikenbohm. Unvergesslich ist ihm dabei sein Marathonstart in Chicago im Oktober 2014. Da kam er als Dritter seiner Altersklasse (75 – 80 Jahre) nach 4:57 Stunden ins Ziel. Im Gesamtklassement kam er auf Rang 27 898 bei 40259 Startern. „Da ist mir fast ein perfektes Rennen gelungen. Ich war gut drauf. Es war kühl und windig“, erinnert er sich.

Unterstützung bekommt Jürgen Kreikenbohm häufig von seinem Sohn Michael und dessen Freundin Svenja, die ihn unter anderem in Tokio, London und Paris im Ziel erwarteten. „Das sorgt immer für eine Extra-Motivation“, gibt er zu. Bei zwei Halbmarathons in Köln lief das Trio sogar gemeinsam.

In diesem Sommer tastet sich Kreikenbohm langsam wieder an seine Bestform heran. Nach einer Meniskusoperation im April musste er kürzer treten. Doch die ersten Wettkämpfe hat er bereits wieder erfolgreich absolviert. Und ein Blick in seinen Wandkalender zeigt, dass er noch einige Lauftermine eingeplant hat in diesem Jahr. „Solange meine Gesundheit es zulässt, werde ich noch an einigen Läufen teilnehmen“, sagt er voller Vorfreude.