Grizzlys holen in Ingolstadt Punkt beim 1:2 n. V.

Wolfsburg Immerhin mit einem Punktgewinn starteten die Grizzlys Wolfsburg ins neue Jahr. Am ersten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga in 2018 verloren die Wolfsburger erst in der Verlängerung mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:0) bei den Ingolstadt Panthern. Marcel Ohmann hatte für das zwischenzeitliche 1:1 und somit...