Kerber zieht in Halbfinale bei Tennis-Turnier in Sydney ein

Sydney Angelique Kerber hat ihren Siegeszug im neuen Jahr fortgesetzt und beim Tennis-Turnier in Sydney das Halbfinale erreicht. Die ehemalige Weltranglisten-Erste gewann 6:3, 6:1 gegen die einstige Masters-Siegerin Dominika Cibulkova aus der Slowakei.

Damit bleibt Kerber in diesem Jahr im Einzel auch nach dem siebten Match ungeschlagen. Der sechste Erfolg über Cibulkova im elften Vergleich stand nach 1:22 Stunden fest. Zuletzt hatte die Norddeutsche 2016 im Endspiel der WTA-Finals verloren.

Kerber trifft in der Vorschlussrunde an diesem Freitag auf die Italienerin Camila Giorgi, die sie in den bisherigen beiden Vergleichen jeweils besiegen konnte. Das Turnier in Sydney ist die Generalprobe für die Australian Open, die am Montag in Melbourne beginnen. Kerber hatte das erste Grand-Slam-Turnier der Saison vor zwei Jahren gewonnen.