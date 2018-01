LSB nominiert Kandidaten für niedersächsische Sportlerwahl

Die Biathleten Arnd Peiffer und Franziska Hildebrand sowie Handballer Kai Häfner und Fußballer Martin Harnik stehen zur Wahl als Niedersachsens Sportler des Jahres 2017. Der Landessportbund (LSB) nominierte wie gewohnt je fünf Frauen, Männer und Teams für die Abstimmung. Als Mannschaft des Jahres stehen unter anderem Hannover 96 und die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg zur Wahl. Das teilte der LSB am Mittwoch mit. Die Gewinner werden am 9. Februar im Rahmen des Ball des Sports im Hannover Congress Centrum geehrt. Peiffer und Hildebrand sind dann allerdings bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder