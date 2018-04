München und Berlin gewinnen dritte Halbfinals

München Der EHC RB München ist in den Halbfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga wieder in Führung gegangen. Der Titelverteidiger gewann gestern Abend das dritte Spiel gegen die Adler Mannheim nach zweimaliger Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) und liegt in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1...