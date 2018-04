Regensburg und Bochum siegen

Fürth Aufsteiger Jahn Regensburg hat nach dem Derbysieg bei der heimstarken SpVgg Greuther Fürth weiterhin geringe Chancen auf den direkten Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga. Die Oberpfälzer reduzierten den Abstand auf Relegationsplatz drei am Abend in der 2. Liga durch ihr 2:1 bei den Franken auf zwei Punkte. Im zweiten Spiel des Abends hat der VfL Bochum seinen Höhenflug fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt bezwang den Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 und kletterte durch den vierten Sieg in Serie vorerst auf den fünften Platz.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder