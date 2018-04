Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag auf Torjäger Max Kruse zurückgreifen. „Er ist komplett fit. Ich habe keinerlei Bedenken“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Der Offensivspieler setzte aufgrund einer individuellen Belastungssteuerung am Mittwoch mit dem Training aus. dpa

