Düsseldorf feiert Aufsteiger Fortuna

Düsseldorf Hunderte Fans haben Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf einen großen Empfang am Düsseldorfer Flughafen bereitet. Wenige Stunden nach dem 2:1-Erfolg bei Dynamo Dresden kehrte der Zweitliga-Tabellenführer als erster Bundesliga-Aufsteiger in die Heimat zurück und startete anschließend in den Party-Marathon. Um 19.23 Uhr landete der Charterjet unter dem Jubel der Fans auf dem Düsseldorfer Flughafen. Die Maschine wurde von Wasserfontänen empfangen und aus dem Cockpit ragte eine Fortuna-Fahne heraus.

