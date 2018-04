Bamberg reicht gegen dezimierte Löwen ein gutes Viertel

Die Vorzeichen hätten schlechter nicht sein können: Erneut ohne drei verletzte Leistungsträger angetreten, die 56:87-Pleite in Bonn noch in Kopf und Knochen, und dann beim Meister ran müssen, der nach einem schlechten Heimspiel sein Publikum versöhnen sollte: Was Braunschweigs Basketballer unter...