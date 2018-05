Neuer absolviert Torwarttraining mit voller Belastung

Eppan Mit allen verfügbaren Fußball-Nationalspielern hat Bundestrainer Joachim Löw in Südtirol die richtige Trainingsarbeit für die Weltmeisterschaft in Russland aufgenommen.

16 Feldspieler und drei Torhüter standen in Eppan auf dem Platz. Nach der Ankunft am Vortag hatte es nur einen lockeren Trainingsaufgalopp gegeben.

Kapitän Manuel Neuer absolvierte das Torwarttraining nach seinem Mittelfußbruch unter voller Belastung. Löw will sich in Italien ein genaues Bild von dem 32 Jahre alten Weltmeister machen. Löw glaubt weiterhin fest daran, dass Neuer mit dem DFB-Team zur WM reisen kann. "Stand heute gibt es keinerlei Probleme, auch nicht bei den höchsten Belastungen. Es sieht momentan sehr gut aus", sagte Löw im Trainingslager in Eppan: "Wenn wir das Gefühl haben, dass er 100 Prozent Leistung bringen kann, dann kann er dabei sein. Wir schauen mal von Tag zu Tag."

Am Freitag werden weitere sieben Spieler aus dem vorläufigen WM-Kader, darunter die Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller, als Nachzügler in Italien erwartet. Toni Kroos wird das 27-köpfige Aufgebot erst nach dem Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen den FC Liverpool komplettieren. Die DFB-Auswahl bereitet sich bis zum 7. Juni in Südtirol auf die am 14. Juni beginnende WM-Endrunde vor. Bis zum 4. Juni muss Löw noch vier Akteure aus dem Kader streichen.