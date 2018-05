Petkovic und Marterer folgen Zvevev in dritte Runde

Die wieder erstarkende Andrea Petkovic und der aufstrebende Maximilian Marterer schreiben kaum erwartete Tennis-Erfolgsgeschichten bei den French Open.

Einen Tag nach dem Drittrunden-Einzug von Alexander Zverev sorgte Marterer für eine große Überraschung und bezwang Kanadas Jungstar Denis Shapovalov 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 6:4. Damit steht der 22-jährige Franke wie schon bei den Australian Open im Januar unter den letzten 32 und trifft dort am Samstag auf den Esten Jürgen Zopp.

"Unglaublich, wieder so ein Match gespielt zu haben. Ich habe versucht, jeden Punkt voll zu spielen", sagte der von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann betreute Marterer bei Eurosport und dankte seinem Vater: "Mein Dad investiert so viel in mich. Er hat alles für mich gemacht. Er ist wer weiß wie viele Kilometer mit mir gereist. Schön, dass sich das für mich jetzt auszahlt."

Marterer spielte wie Alexander Zverev in der Stierkampfarena, wo sich die große deutsche Hoffnung am Mittwoch nach 1:2-Satzrückstand noch gegen Serben Dusan Lajovic durchgesetzt hatte. In dem Linkshänder-Duell mit mächtigen Grundschlägen von beiden war der 19-jährige Shapovalov anfangs in den wichtigen Momenten einen Tick besser. Marterer verlor den ersten Satz, nachdem ihm beim Stand von 5:6 zwei Doppelfehler unterliefen. Direkt danach gab er wieder seinen Aufschlag ab und lag im zweiten Durchgang 0:3 zurück.

Doch der Weltranglisten-70. bekam nun seine Nerven in den Griff, auch wenn er bei einer 5:4-Führung gegen die Nummer 25 der Welt noch seinen Aufschlag abgab. Doch im Tiebreak war er dank seines guten Aufschlags und der geringeren Fehlerquote der Bessere. Auch am Ende des dritten Durchgangs nutzte Marterer seine Chance, wehrte im vierten Satz beim Stand von 4:4 eine Breakchance ab und nutzte wenig später seinen ersten Matchball. Nach 3:11 Stunden egalisierte der immer stärker werdende Marterer sein bestes Grand-Slam-Resultat.

Petkovic gewann 6:0, 7:6 (7:5) gegen die Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands und steht erstmals seit drei Jahren im Stade Roland Garros wieder unter den letzten 32. Freudestrahlend warf die 30-jährige Darmstädterin, die in der Weltrangliste nur noch die Nummer 107 ist, nach dem Matchball auf Platz 8 beide Arme in die Luft. Danach verteilte sie fleißig Autogramme an die zahlreichen deutschen Fans.

Jan-Lennard Struff verpasste den erstmaligen Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers dagegen trotz starken Starts und unterlag dem Amerikaner Steve Johnson 6:4, 6:7 (5:7), 2:6, 2:6. "Den zweiten Satz muss ich gewinnen, und dann ist gut. Ich habe dann gleich ein Break gekriegt und ein bisschen das Vertrauen verloren", sagte Struff nach dem vermeidbaren Aus.

Überraschungen blieben am fünften Turniertag zunächst aus. Die vor zwei Jahren in Paris erfolgreiche Spanierin Garbiñe Muguruza kam ebenso weiter wie der einstige French-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien.