Sehen ihre Zukunft nicht in Leipzig: Timo Werner (l) und Emil Forsberg. Foto: dpa

Werner und Forsberg sehen Zukunft nicht in Leipzig

Leipzig Die Leistungsträger Timo Werner und Emil Forsberg sehen ihre Zukunft nicht beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

In einem Doppel-Interview der "Sport Bild", sagte Werner: "Jeder von uns beiden hat seine Ziele. Auch wenn noch nicht klar ist, was irgendwann einmal passiert, wird Leipzig wahrscheinlich nicht der letzte Club unserer Karriere sein." An einen schnellen Abschied denkt der 22 Jahre alte Werner indes nicht. Er habe einen Vertrag bis 2020 und oft genug gesagt, dass er fest davon ausgehe, auch nächste Saison bei RB zu spielen.

Der 26-jährige Forsberg wird immer wieder mit Wechselabsichten in Verbindung gebracht, vor allem dann, wenn er bei der schwedischen Nationalmannschaft weilt. Zuletzt lobte er aber den Leipziger Sportdirektor und möglichen Trainer-Kandidaten Ralf Rangnick über alle Maßen.

"Er ist einer der besten, erfahrensten und klügsten Fußball-Fachmänner, den ich je kennengelernt habe", sagte Forsberg. Rangnick hatte immer betont, dass Forsberg - anders als der nach Liverpool verkaufte Naby Keita - keine Freigabe für die kommende Spielzeit bekommt.