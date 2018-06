Kerber auf Mallorca gegen Qualifikantin ausgeschieden

Calviá Angelique Kerber ist beim Tennisturnier auf Mallorca gleich zum Auftakt an einer Qualifikantin gescheitert und hat das Achtelfinale klar verpasst.

Die Nummer elf der Weltrangliste aus Kiel verlor das am Vorabend unterbrochene Erstrunden-Match gegen Alison Riske aus den USA mit 7:5, 2:6, 1:6. Nach 2:01 Stunden verwandelte die Amerikanerin ihren zweiten Matchball. Die 27-Jährige kämpft nun gegen die Slowenin Polona Hercog um den Einzug ins Viertelfinale des mit 250.000 Euro dotierten Rasenturniers.

Die Partie war am Vortag wegen Dunkelheit beim Stand von 7:5, 2:6, 1:1 aus Sicht Kerbers unterbrochen worden. Im entscheidenden dritten Satz gewann die 30 Jahre alte Deutsche am Folgetag kein Spiel mehr.

"Mein Ziel ist es, Tag für Tag immer besser zu werden", sagte Kerber in einem Interview der "Sport Bild". "Aber natürlich will ich die Rasensaison auch genießen, sie dauert ja nur wenige Wochen." Vor dem nächsten Duell mit der Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien ist ihr nicht bange. "Ich kann sie schlagen", betonte die Australian-Open-Siegerin von 2016, die gegen Halep zuletzt in Melbourne (Halbfinale) und in Paris (Viertelfinale) verloren hatte. "Ich habe gegen sie auch schon enge Matches gewonnen", meinte Kerber, "in Wimbledon oder auswärts im Fed Cup. Am Ende ist es tageabhängig."