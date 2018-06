Schäfer traut Iran WM-Coup gegen Portugal zu

Moskau Der frühere Bundesliga-Trainer Winfried Schäfer traut dem Iran bei der Fußball-WM in Russland das Weiterkommen im Duell mit Cristiano Ronaldo & Co. zu. "Portugal muss immer gewinnen, der Iran ist Underdog", sagte der Coach des iranischen Clubs Esteghlal Teheran dem "Kicker" vor dem entscheidenden Vorrundenduell in Saransk. "In dieser Rolle fühlt sich der Iran wohl." Bei einem Sieg würde der Iran erstmals in seiner WM-Geschichte das Achtelfinale erreichen, bei einem Unentschieden bräuchte es Schützenhilfe Marokkos gegen Spanien.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder