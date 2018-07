Deutsche Video-Assis Zwayer und Borsch bei Belgien gegen Japan

Moskau Nach dem kniffligen Einsatz beim Sieg von Gastgeber Russland gegen Spanien kommen die Unparteiischen Felix Zwayer und Mark Borsch im WM-Achtelfinale direkt wieder als Video-Assistenten zum Zug. Der Berliner Zwayer ist Chef des Videoteams bei der Partie Belgien gegen Japan am Montag in Rostow am Don. Zwayer und Borsch waren am Sonntag an der Überprüfung eines Einsatzes gegen Spaniens Sergio Ramos im gegnerischen Strafraum beteiligt. Der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers entschied letztendlich korrekterweise nicht auf Elfmeter.

