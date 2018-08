Steht in Washington in der Runde der letzten acht. Foto: dpa

Citi Open: Petkovic steht in Washington im Viertelfinale

Washington (dpa) – Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat beim Hartplatz-Turnier in Washington das Viertelfinale erreicht. Die 30-Jährige bezwang im Achtelfinale der Citi Open die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin Sloane Stephens in drei Sätzen mit 2:6, 6:4, 6:2.

Im Viertelfinale des mit 250.000 US-Dollar (214 000 Euro) dotierten Turniers trifft die auf Platz 91 der Weltrangliste stehende Petkovic nun entweder auf die Schweizerin Belinda Bencic oder die Japanerin Sands Nao Hibino. Die Achtelfinalbegegnung zwischen Bencic und Hibino ist für Donnerstag angesetzt.