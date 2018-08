Trainer dürfen schon im DFB-Pokal mit Mobilgeräten coachen

Frankfurt/Main Die Trainer dürfen schon im DFB-Pokal am Wochenende Mobilgeräte wie Tablets zur Kommunikation für Coaching- und Taktikzwecke nutzen. Das bestätigte ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes. Allerdings sind die Pokal-Heimclubs nicht verpflichtet, dafür die "technische Infrastruktur" aufzurüsten. Von Freitag bis Montag wird die 1. Runde des DFB-Pokals gespielt. In der 1. und 2. Bundesliga darf von dieser Spielzeit an auf den Trainerbänken auf Tablets etc. zurückgegriffen werden. Jedes Team darf drei Geräte benutzen.

