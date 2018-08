Gündogan will mit Nationalmannschaft noch Titel gewinnen

Berlin Ilkay Gündogan will seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offenbar fortsetzen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City antwortete bei Instagram auf die Frage eines Fans nach seinen größten Zielen im Fußball: "Die Champions League zu gewinnen und mindestens einen Titel mit der Nationalmannschaft." Zusammen mit Mesut Özil war Gündogan in die Kritik geraten, als sie sich zusammen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatten fotografieren lassen.