Nowitzki über Reha nach Knöchel-OP: "Ein weiter Weg"

Dirk Nowitzki hatte sich im April einen Eingriff am linken Knöchel unterzogen. Zum Start ins Trainingscamp mit den Mavs will er fit sein. Foto: dpa

Dallas NBA-Superstar Dirk Nowitzki sieht während seiner Reha nach einer Fuß-Operation gute Fortschritte. Bis er wieder voll ins Basketballtraining einsteigen könne, werde es allerdings noch dauern, berichtete der 40-Jährige auf der Internetseite seiner Stiftung.

"Es ist natürlich noch ein weiter Weg, bis ich spielfit bin", sagte der Würzburger vor der 21. NBA-Saison mit den Dallas Mavericks. Nowitzki hatte sich im April einem Eingriff am linken Knöchel unterzogen. Er werde die Zeit bis zum Start des Trainingscamps der Texaner "noch gut gebrauchen können", sagte der Meister von 2011. "Aber wir haben bisher von Woche zu Woche immer intensiver trainiert. Bis jetzt läuft alles gut."

Als erster Profi der NBA-Geschichte wird Nowitzki mit dem gleichen Team in eine 21. Saison gehen. Zuletzt ließ er in gewohnter Manier auch eine weitere Spielzeit noch offen. Die Mavs starten am 22. September mit dem Trainingscamp. Den Auftakt in die neue NBA-Saison bestreitet Dallas am 17. Oktober bei den Phoenix Suns.