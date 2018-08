Barcelona mit 3:0-Pflichtsieg in die neue Saison

Barcelona Titelverteidiger FC Barcelona und der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen sind mit einem Pflichtsieg in die neue Saison gestartet. Die Katalanen gewannen ihr Auftaktspiel in der Primera División gegen Deportivo Alavés mit 3:0 (0:0).

Lionel Messi (64. Minute/90.+3) und Coutinho (83.) trafen am Samstagabend für den spanischen Fußball-Meister. Der Chilene Arturo Vidal wurde nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Barça in der 85. Minute für Sergio Busquets eingewechselt. Real Madrid bestreitet das erste Saisonspiel am Sonntag gegen den FC Getafe.