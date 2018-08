Folgen Dennis Schröder noch zwei Löwen ins Nationalteam?

Braunschweig. Die nächsten Auftritte der deutschen Basketballer in der WM-Qualifikation nahen, und Bundestrainer Henrik Rödl hat für den nächste Woche beginnenden Lehrgang nahezu das Team nominiert, das zuletzt in Braunschweig Sieg Nummer fünf und dann in Serbien Sieg Nummer sechs feierte....