Saporischschja RB Leipzig hat die Gruppenphase in der Fußball-Europa-League fest im Visier. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick kam im Playoff-Hinspiel bei Sorja Luhansk in der Ukraine zu einem torlosen Remis und hat damit gute Chancen aufs Weiterkommen. Das Rückspiel wird am kommenden Donnerstag in Leipzig ausgetragen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder