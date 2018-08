Will in Spa die Pole Position: Sebastian Vettel.

Spa-Francorchamps Das unberechenbare Ardennen-Wetter könnte in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Belgien zum Faktor werden. Im Dauerduell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel stehen die neuen Motoren beider Fahrer auf dem Prüfstand.

Quali in Spa: Vettel will Mercedes-Serie beenden

Mit der Jagd auf die Pole Position für den Grand Prix von Belgien setzen Sebastian Vettel und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton am Samstag (15.00 Uhr) ihr Formel-1-Titelduell fort.

Im Training von Spa-Francorchamps war allerdings Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen der Schnellste. Großen Einfluss auf das 13. Renn-Wochenende der Saison könnte der vorhergesagte Regen haben.

FAVORITEN: In den vergangenen Jahren hat in Spa stets Mercedes dominiert. Seit 2013 stand immer ein Silberpfeil auf Startplatz eins. Garant dafür war zumeist das beste Motorenpaket für die Mut-Strecke, auf der viel von der Tempo-Fähigkeit des Autos abhängt. Zuletzt jedoch waren die Ferrari bei der Motorenpower leicht im Vorteil. Das könnte Vettel helfen - wenn denn die neue Ausbaustufe mindestens genauso gut funktioniert wie das Mercedes-Upgrade.

HELFER: Vettel-Gefährte Räikkönen ist Spa-Experte. Viermal hat der Finne schon in den Ardennen gewonnen. Der längste Kurs des Jahres liegt dem PS-Veteranen, wie seine Bestzeit im Training einmal mehr bewies. Ferrari hofft daher, dass sich Räikkönen in der Qualifikation wie Vettel vor Hamilton schiebt und so Hilfsdienste leisten kann. Hamilton selbst wird auf solche Unterstützung verzichten müssen. Sein Mercedes-Kollege Valtteri Bottas muss wegen eines unerlaubten Motorenwechsels vom Ende des Feldes starten.

LOTTERIE: "Diese Strecke ist im Trockenen absolut fantastisch", sagte Hamilton nach dem Training. Am Samstag und Sonntag aber soll es regnen - wie so oft in Spa. Dann könnte die Wettfahrt um die Startplätze zum Glücksspiel werden. Als bester Zocker erwies sich zuletzt Hamilton. In Hockenheim und Budapest ermöglichte erst Regen die Siege des Titelverteidigers, der damit ein Polster von 24 Punkten auf Vettel hat.