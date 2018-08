Sebastian Rudy offiziell beim FC Schalke vorgestellt

Gelsenkirchen Einen Tag nach seiner Verpflichtung ist Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy beim FC Schalke 04 offiziell vorgestellt worden.

"Es hat sehr gut angefangen. In der Kabine bin ich sehr herzlich empfangen worden. Das ist immer wichtig", sagte der 28-Jährige bei seiner Präsentation in Gelsenkirchen. Zuvor hatte Rudy bereits seine erste Trainingseinheit mit den neuen Kollegen absolviert. "Ich hoffe, es geht so positiv weiter."

Der Transfer des Mittelfeldspielers vom FC Bayern München war am Vorabend perfekt gemacht worden. Schalke zahlt dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro für Rudy, der beim Bundesligisten aus dem Revier einen Vierjahresvertrag bis 2022 erhielt.