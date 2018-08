Fan-Mehrheit: Kein erfolgreicher Neustart unter Löw

München Nur gut ein Viertel der Fußball-Fans in Deutschland traut Bundestrainer Joachim Löw einen erfolgreichen Neustart mit der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel zu.

Dagegen gaben 57,5 Prozent der befragten Sportinteressierten in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey für das Nachrichtenportal "t-online.de" an, ihrer Meinung nach werde Löw mit dem Nationalteam nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen können. 26,7 Prozent der Fans glauben an eine erfolgreiche Zukunft der DFB-Auswahl unter Löw.

Bundestrainer Löw und Teammanager Oliver Bierhoff präsentieren am heutigen Mittwoch (12.00 Uhr) in München zwei Monate nach dem Vorrunden-K.o. bei der WM der Öffentlichkeit ihre Analyse. Zudem wird Löw den Kader bekanntgeben, mit dem er die Länderspiele am 6. September in München in der neuen Nationenliga gegen Weltmeister Frankreich sowie drei Tage später den Test in Sinsheim gegen Peru angehen will.