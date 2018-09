Kristina Vogel überwältigt von Anteilnahme

Berlin Die querschnittsgelähmte Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat sich von der Anteilnahme an ihrem Schicksal überwältigt gezeigt. Sie hätte niemals gedacht, dass ihr Unfall so eine Welle schlage, sagte die Sportlerin auf einer Pressekonferenz im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. Sie habe vor Freude geweint, als sie aus dem Koma aufgewacht sei und die Anteilnahme bemerkt habe. Bis Weihnachten will sie ihre Reha in Marzahn fortsetzen und danach in ihr neu gebautes Haus in Erfurt umziehen.

