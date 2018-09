4:2 nach 0:2: Dortmund mit Kraftakt an die Tabellenspitze

Leverkusen Was für eine Aufholjagd: Nach einem Zwei-Torerückstand kommt Borussia Dortmund in Leverkusen noch zurück und erobert die Tabellenführung in der Bundesliga. Für die Entscheidung sorgt ein Doppelpack des Top-Jokers.