München Nach zuletzt zwei Bundesliga-Spielen ohne Sieg ist der FC Bayern auch in der Champions League nicht über ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam hinausgekommen. Die Münchner verpassten damit auch den Sprung an die Tabellenspitze und bleiben hinter den Niederländern mit jeweils vier Punkten Zweiter. Mats Hummels hatte Bayern in der 4. Minute in Führung gebracht, doch dem Marokkaner Noussair Mazraoui gelang noch der Ausgleich.

