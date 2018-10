BVB-Kader erneut ohne Götze - Alcácer in der Startelf

Dortmund Für Mario Götze ist weiterhin kein Platz im Kader von Borussia Dortmund. Der Weltmeister von 2014 fehlt im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für das zweite Gruppenspiel in der Champions League gegen AS Monaco.

Damit verzichtete Trainer Lucien Favre zum bereits dritten Mal in Serie auf die Dienste des Mittelfeldspielers. Zudem fehlt Christian Pulisic, der wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade kurzfristig ausfällt. Erstmals in der Startelf steht Neuzugang Paco Alcácer, der zuletzt beim 4:2 gegen Leverkusen als Einwechselspieler zwei Treffer erzielt hatte.