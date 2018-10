Union nach Torwart-Treffer Zweiter - Nouri verliert erneut

Der Paderborner Philipp Klement (v.) trifft zum zwischenzeitlichen 2:0 in Ingolstadt.

Unions Torwart Rafal Gikiewicz (2.v.l.) traf per Kopfball zum späten Ausgleich.

Düsseldorf Union Berlin hat durch einen Treffer von Torhüter Rafal Gikiewicz in der Nachspielzeit den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Die Eisernen kamen durch das Tor des aufgerückten Keepers noch zu einem 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim und zogen mit 17 Punkten wieder am nun punktgleichen Hamburger SV vorbei. Der HSV hatte bereits am Freitag mit 2:1 in Darmstadt gewonnen.

Stadtrivale FC St. Pauli bezwang den SV Sandhausen mit 3:1 (1:0) und ist nun mit einem Zähler Rückstand auf den HSV Fünfter. Sandhausen bleibt trotz nur fünf Zählern auf dem Abstiegs-Relegationsplatz, da der punktgleiche FC Ingolstadt im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Nouri die dritte 1:2-Niederlage kassierte. Diesmal auf eigenem Platz gegen den SC Paderborn, der damit auf Rang sechs vorrückte.

Am Montag empfängt Spitzenreiter 1. FC Köln den Tabellenletzten MSV Duisburg. Der neue MSV-Trainer Torsten Lieberknecht gibt dabei sein Debüt.