Schalke vor Duell in Istanbul mit zahlreichen Problemen

Istanbul Zur Krise in der Bundesliga kommen beim FC Schalke nun auch noch personelle Rückschläge. Im Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul fallen in Naldo und Fährmann zwei wichtige Spieler aus.

In der Bundesliga abgestürzt, in der Champions League noch auf Kurs. Doch der FC Schalke hat heute vor dem Spiel in der Königsklasse beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul eine Menge Probleme.

Die Deutsche Presse-Agentur betrachtet die Lage beim Bundesliga-16.

SITUATION: Die Form stimmt nicht, das Selbstvertrauen ist dahin. Nach dem schwachen Bundesliga-Start mit fünf Niederlagen wähnte sich Schalke mit der kleinen Serie von drei Pflichtspielsiegen gegen Mainz, in Moskau und Düsseldorf auf dem richtigen Weg. Doch es folgte der Rückschlag mit dem 0:2 gegen Werder Bremen. Alle Schwächen traten wieder zutage. "Wir waren eigentlich gut unterwegs, dürfen uns durch die Niederlage jetzt nicht ausbremsen lassen", sagte Trainer Domenico Tedesco.

STURMFLAUTE: Schalke erzielte in acht Bundesliga-Spielen erst fünf Tore. Das ist die zweitschwächste Quote vor Mainz (4). Weniger Treffer verzeichnete der Revierclub nach acht Spieltagen zuletzt 1967 (3), in der Vorsaison waren es zehn. Die Stürmer Guido Burgstaller und Breel Embolo haben in der Liga jeweils einmal getroffen. Neuzugang Mark Uth, Franco Di Santo und der zurzeit verletzte Cedric Teuchert gingen leer aus. Die mangelnde Effektivität ist derzeit das Hauptproblem. Die Chancenverwertung liegt nur bei 12,8 Prozent. "Wir sind nicht effizient genug", erkannte Tedesco.

SPIELSCHWACH: Auch im Mittelfeld hapert es gewaltig. Weder die Neuzugänge Sebastian Rudy, Omar Mascarell und Suat Serdar noch die Etablierten wie Amine Harit und Nabil Bentaleb konnten bisher spielerische Akzente setzen. Es fehlt eine zentrale Führungsfigur wie im Vorjahr Leon Goretzka. Die Mängel sind eklatant, die Standards funktionieren ebenfalls nicht. So operiert Schalke meist mit langen Bällen von Naldo oder Sané aus der Abwehr heraus in die Spitze, mit denen die Stürmer wenig anfangen können.

AUSFÄLLE: In Istanbul fehlen in Torhüter Ralf Fährmann (30 Jahre) und Abwehrchef Naldo (36) zwei Routiniers. Kapitän Fährmann, der durch den Europacup-Debütanten Alexander Nübel (22) ersetzt wird, hat 36 Europapokalspiele bestritten. Naldo, den Tedesco als "tragende Säule" bezeichnete, sogar schon 94. Fast alle übrigen Profis verfügen auf der internationalen Bühne über wenig oder gar keine Erfahrung, was sich als Nachteil in dem erwartet hitzigen Gefecht erweisen könnte. Tedesco bleibt zuversichtlich: "Wir haben noch erfahrene Profis im Kader und werden versuchen, die Ausfälle zu kompensieren."

KONSTELLATION: Schalke startete mit einem 1:1 gegen den FC Porto und einem 1:0 bei Lokomotive Moskau akzeptabel in die Champions-League-Gruppenphase. Gemeinsam mit den punkt- und torgleichen Portugiesen (jeweils 4 Punkte) führen sie die Tabelle der Gruppe D vor den Türken (3) und Moskau an. Mit einem Sieg könnte Schalke einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale tun.