Medien: Real trennt sich von Lopetegui und holt Conte

Madrid Real Madrid wird laut spanischen Medienberichten an diesem Montag die Trennung von Trainer Julen Lopetegui bekanntgeben. Als Nachfolger wolle Real-Boss Florentino Pérez den Italiener Antonio Conte verpflichten, berichten unter anderem die gewöhnlich gut informierten Zeitungen "Marca" und "AS". Real hatte in der spanischen Liga mit 1:5 beim Erzrivalen FC Barcelona verloren. Diese Pläne von Pérez wurden der Deutschen Presse-Agentur dpa auch von Personen bestätigt, die dem Clubpräsidenten nahe stehen.

