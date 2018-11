Viertelfinal-Aus für Alexander Zverev in Paris

Paris Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Paris im Viertelfinale ausgeschieden. Der 21-Jährige verlor gegen den Russen Karen Chatschanow deutlich mit 1:6, 2:6.

Allerdings hatte Zverev auch sichtlich Probleme mit seinem Schlagarm und wurde deshalb bereits im ersten Satz minutenlang behandelt. Vor allem beim eigenen Aufschlag konnte die deutsche Nummer eins nicht den nötigen Druck auf Chatschanow ausüben. Zwar versuchte sich Zverev im zweiten Satz noch einmal gegen die Niederlage zu stemmen, die Schmerzen am Arm schienen aber zu groß. Nach nur 70 Minuten war die Partie beendet.

Wie schwer die Verletzung von Zverev ist, war am Freitag noch nicht abzusehen. Am 11. November beginnen in London die ATP World Tour Finals, für die der gebürtige Hamburger als Nummer fünf der Welt seit Wochen qualifiziert ist.