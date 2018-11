NBA: Schröder überzeugt bei Oklahoma-Sieg

Oklahoma City Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder geht es in der NBA weiter aufwärts. Die Thunder bezwangen die New York Knicks mit 128:103 und haben damit neun der vergangenen zehn Partien in der nordamerikanischen Profiliga gewonnen.

Spielmacher Schröder brachte es auf 15 Punkte und verteilte zudem zwölf Vorlagen. Es war das erste sogenanntes Double-Double des 25-Jährigen in dieser Spielzeit. Bester Werfer der Gastgeber war Paul George, der mit 35 Zählern eine persönliche Saison-Bestmarke verbuchte.

Superstar LeBron James und die Los Angeles Lakers fuhren mit einem 126:117-Heimerfolg gegen die Portland Trail Blazers den vierten Sieg in Serie ein. Der 33-Jährige glänzte mit 44 Punkten, zehn Rebounds und neun Assists. In der ewigen Scorerliste der NBA überholte James den früheren Lakers-Center Wilt Chamberlain (31 419 Punkte) und belegt mit aktuell 31 425 Punkten den alleinigen fünften Rang.

Die Dallas Mavericks verbuchten ohne den weiterhin verletzten Superstar Dirk Nowitzki den dritten Sieg in Folge. Angeführt von Harrison Barnes (19 Punkte) fegten die Texaner die Utah Jazz mit 118:68 aus der Halle. Der Würzburger Maxi Kleber verbuchte vier Punkte und holte sieben Rebounds beim Heimerfolg der Mavs.

Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics konnten sich mit 111:82 (51:35) gegen die Chicago Bulls durchsetzen. Bostons Jaylen Brown überzeugte mit 18 Zählern. Der 26-jährige Theis kam auf zwei Punkte.