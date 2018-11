Bierhoff: "Es ist schon frustrierend" - Draxler fehlt

Leipzig Julian Draxler wird der Fußball-Nationalmannschaft auch zum Jahresabschluss am Montag gegen Holland fehlen.

Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain, der wegen eines Trauerfalls in der Familie schon das Testspiel in Leipzig gegen Russland (3:0) verpasst hatte, wird auch in Gelsenkirchen nicht dabei sein, informierte der DFB. Dafür ist Real-Madrid-Star Toni Kroos nach einer Erholungspause in den Kader gerückt. Die angeschlagenen Marco Reus und Jonas Hector waren am Samstag wieder beim Training dabei. Ob sie gegen die Niederländer mitwirken können, bleibt allerdings offen.

Der durch das 2:0 von Holland gegen Frankreich feststehende Abstieg aus der Top-Gruppe der Nations League wirkt im Kreis des DFB-Teams nach. "Das ist mit Sicherheit kein Weltuntergang, aber es ist schon frustrierend. Gestern Abend ist man schon genervt ins Bett gegangen", berichtete Manager Oliver Bierhoff. "Das hat noch einmal eins draufgesetzt auf das schlechte Jahr, das wir hatten. Vielleicht muss man mal den Boden berühren, um dann wieder den Aufstieg anzugehen".

Bundestrainer Joachim Löw will das Jahr nach dem weiteren Tiefschlag unbedingt positiv abschließen, um bis zum Beginn der EM-Qualifikation im März 2019 eine positivere Stimmung mitzunehmen. "Gestern Abend war er auch genervt", berichtete Bierhoff. "Aber er ist mit viel Freude dabei. Man kann das schon ein bisschen mit dem Confed Cup vergleichen. Weil er einfach Lust hat, neue Dinge anzugehen, neue Impulse zu setzen."

Am Sonntag reist der DFB-Tross von Leipzig in die Sportschule Kaiserau, wo die finale Vorbereitung auf das für die DFB-Elf nun vom Ergebnis her bedeutungslose Holland-Spiel stattfindet.