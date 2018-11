Steht in der BVB-Startelf: Paco Alcácer.

Alcácer in der Dortmunder Startelf - Götze auf der Bank

Dortmund Borussia Dortmund geht mit Torjäger Paco Alcácer in das fünfte Gruppenspiel der Champions League an diesem Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Brügge. Der Spanier, der zuletzt nur als Einwechselspieler zum Einsatz kam, steht in der Startelf des Revierclubs.

Deshalb muss der zuletzt als Mittelstürmer eingesetzte Mario Götze mit einem Platz auf Bank vorliebnehmen. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga kann bereits mit einem Remis den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen.